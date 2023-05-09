''Biz biliyoruz ki arkamızda hep Türkiye var''

Samsun'a gelen Yeni Azerbaycan Partisi heyeti, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Hicran Hüseynova, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri Ramin Mammadov, Nasib Mahamaliyev, İlham Mammadov ile parti teşkilatı üyeleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüştü. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ziyarette heyete eşlik etti. İki ülke dostluğuna ve ortak güce vurgu yapılan ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Demir, ziyarette kentte gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi verdi.

"TEK GÜÇ"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Demir, kardeş ülke Azerbaycan'ın Yeni Azerbaycan Partisi heyetini Samsun'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bir millet, iki devlet' dedik. Bunu herkes ezberledi. Şimdi de 'tek güç' diyoruz. Birleşik güç. Bu çok önemli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya örnek, kardeşlik hukuku içinde liderlik yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki tüm gelişmeler Azerbaycan'ı, Azerbaycan'daki tüm gelişmeler de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesiyle, yeniden güç tazelemesiyle önümüzdeki 5 yılda geldiğimiz bu kritik noktadan çok daha ileriye gitmek mecburiyetindeyiz. Halkımız seçimlerde bunu temin edecek. Bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve ülkemiz birlikte sevinecek" diye konuştu.

"ARKAMIZDA HEP TÜRKİYE VAR"

Samsun'u çok beğendiklerini söyleyen Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Hicran Hüseynova, "Samsun'da çok güzel ağırlandık. Başkanımız Mustafa Demir'e misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Bize adeta rehberlik eti Samsun'u tanımamız için. Samsun çok güzel bir şehir. Çok güzel projeler, çalışmalar yapılmış. Biz kardeş ülkelerin temsilcisiyiz. İki ülkenin lideri dünyaya dostluk nasıl olur gösterdi. Biz biliyoruz ki her konuda arkamızda hep Türkiye var" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Demir, Yeni Azerbaycan Partisi heyetine hediye takdim etti.