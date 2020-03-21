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Dünya

Böyle tepki gösterdi: Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkesine Türkiye'nin yardım ettiğini, Avrupa'dan şu ana kadar tek bir maske gelmediğini açıkladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 08:22 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 08:22
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Epicenter enformasyon ve analiz sitesine açıklamalarda bulunan Karakaçanov, "Maske konusunda bize Çin ve Türkiye yardım ediyor, yani devletin ve kurumlarının küresel ölçekteki rolü konusunda dünyaya biraz farklı bakan ülkeler" dedi.

Bulgar bakan, "Avrupa’da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan geçen hafta Türkiye’den 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük almıştı. Bu yardım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma kapsamında yapılmıştı.

Türkiye, 15 bin maske ve 85 bin koruyucu kostüm daha göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Bulgaristan ayrıca Vietnam, Hindistan ve Çin’den de yardım alıyor.

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