Blackwater dergiye ilan verdi: Geliyoruz

ABD'nin paralı askerlerini Irak'ı işgalinde ve Suriye'de kullandığı Blackwater, Trump'ın Suriye ve Afganistan'dan çekilme kararının ardından Recoil dergisine bir ilan verdi. ''Geliyoruz'' ifadesinin yer aldığı ilanın ne anlama geldiği anlaşılmazken bazı çevrelerce endişeyle karşılandı.

Bölgede kalma taraftarı olan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasını takip eden ilanı değerlendiren uzmanlar, ABD'nin Suriye ve Afganistan'daki anlaşma ve taahhütlerde özelliştemeye gidebileceğini ileri sürdü.

Irak'ta mahsumları katlettiler

Blackwater'ın paralı askerleri 2007 yılında Bağdat'ın Nisur Meydanı'nda sivillere rastgele ateş açmış, 14 Iraklı sivil hayatını kaybetmişti. Dünya kamuoyundan gelen yoğun tepkiler nedeniyle Blackwater'ın paralı askerleri için yargılanma süreci başlamıştı. 34 kişinin tanıklık etmesine rağmen ABD yargısı, halkı taradıktan sonra el bombası atan Paul Alvin Slough, Evan Shawn Liberty, Dustin Laurent Heard ve keskin nişancı Nicholas Slatten hakkında bir türlü kesin kararı veremedi. 11 yıl aradan sonra Slatten'ın hükmü kesinleşirken, 30 ar yıl alan diğer askerlerin ayrı yargılanması gerektiği hükmüyle 30'ar yıllık bu cezalar iptal edildi.

Temsilciler Meclisi'nin bu süreçte hazırladığı bir raporda Blackwater'ın; rastgele adam vuran, alkol ve uyuşturucu kullanan yüzlerce personelini kovduğunu belirtmişti.

İhale usulü işgal

Irak'ta masum insanları katleden Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Orta Doğu'daki savaşın özelleştirilmesini savunanların başında geliyordu. 2010 yılında şirketi satmasına rağmen, Prince'in ABD Başkanı Trump ile arası oldukça iyi.

Öyle ki Prince'nin 58 yaşındaki kardeşi Betsy DeVos, Trump tarafından ABD Eğitim Bakanı olarak seçildi. Bakan DeVos, aynı zamanda 5.1 milyar dolarlık bir servetin de sahibi.

ABD'nin askerlerini geri çekme kararının ardından gelen Blackwater ilanı, Trump'ın da çekileceği yerlere paralı asker gönderebileceği iddialarını güçlendirdi.

Suriye'de PKK/PYD'ye destek

ABD'nin Suriye'de Blackwater benzeri çalışan bir özel güvenlik şirketi olan Castle International'a bağlı paralı askerlerini terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlerle birlikte savaştığı ortaya çıktı. Ancak Türkiye'nin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, ağır silahlarla donatılarak PKK/YPG’lilerle yan yana savaşan paralı askerler de teröristlerle birlikte imha edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı ihbar edenlere para ödülü verileceğini duyurumasının ardından açıklamarda bulunan emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, "Blackwater denen güvenlik şirketi adı altındaki örgüt, tamamen ABD, Pentagon ve CIA’nın kontrolünde her gün Murat Karayılan’la, Cemil Bayık’la oturuyor. ABD bunu ihbar edene paraları vereceğine, yarısını Blackwater’a versin, getirir Blackwater" ifadelerini kullandı.