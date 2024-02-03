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Dünya

Blinken 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 06:02 - Güncelleme:
Blinken 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

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