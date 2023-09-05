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Dünya

Blinken, Abbas ve Netanyahu'yla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

AA5 Eylül 2023 Salı 19:50 - Güncelleme:
Blinken, Abbas ve Netanyahu'yla görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığından, görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Blinken, Devlet Başkanı Abbas'la görüşmesinde, "Batı Şeria'da süren şiddetten" endişe duyduğunu belirtti.

Blinken, ABD'nin Filistin halkının hayat kalitesi ile güvenlik ve özgürlüklerini artıracak adımları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Abbas ve Blinken, iki devletli çözüme olan desteklerini yinelerken bunu tehlikeye atacak eylemlere karşı çıktıklarını vurguladı.

NETANYAHU'YLA GÖRÜŞME

Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmesinde de ABD'nin, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit etti.

Blinken, ABD'nin İsrail ve Filistin halkının güvenlik ve refahını geliştiren politikaları desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Ortak çıkarları ele alan ikili, İsrail'in bölgesel entegrasyonu ve İran'ın teşkil ettiği tehditle mücadele konusunu da görüştü.

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