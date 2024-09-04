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Dünya

Blinken, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi hakkında ifade verecek

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi hakkında ifade vermesi için celp gönderdi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Blinken, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi hakkında ifade verecek
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Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin resmi sitesinde McCaul'un Blinken'ı ifade vermeye çağırdığı mektup paylaşıldı.

McCaul, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve tahliyesi sürecinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Blinken'ın ifadesine başvurmak üzere celp çıkartarak, 19 Eylül'de komitenin önüne çıkmasını talep etti.

Komitenin, Afganistan'dan çekilme sürecinde önemli role sahip Dışişleri Bakanlığını incelemek amacıyla bu oturumu düzenlendiği belirtilen mektupta, söz konusu süreçte Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Blinken'ın Afganistan'dan çekilmeyle ilgili yasaların değerlendirilmesi konusunda Komiteye bilgi vermesi için uygun konumda olduğu vurgulandı.

Mektupta, daha önceki tarihleri kaçıran Blinken'ın eğer 19 Eylül'deki panelde de komiteye hitap etmezse mahkemeye verileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Anadolu Ajansına (AA) yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Afganistan hakkında 14 defadan fazla kongre önünde ifade verdiğini vurgulayarak, Blinken'ın komitenin önerdiği tarihlerde ifade vermek için müsait olmadığını bildirdi.

Bakanlığın daha önce Komiteye yaklaşık 20 bin sayfalık belge, birden fazla üst düzey brifing ile yaklaşık 15 Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin transkriptli röportajlarını sunduğunu açıklayan Miller, Blinken'ın programına uymayan tarihler nedeniyle farklı seçenekler sunduğunu açıkladı.

Miller, Komite'nin Bakanlıkla temas kurmaya devam etmek yerine, bir mahkeme celbi daha çıkarmış olmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

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