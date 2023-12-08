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  • Blinken ağzındaki baklayı yine çıkaramadı: İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahadaki durum farklı
Dünya

Blinken ağzındaki baklayı yine çıkaramadı: İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahadaki durum farklı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var.' diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem vermesi gerektiğini söyledi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 03:16 - Güncelleme:
Blinken ağzındaki baklayı yine çıkaramadı: İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahadaki durum farklı
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Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Washington'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde yürüttüğü "kampanyanın" üzerinden hemen hemen 1 hafta geçtiğini kaydeden Blinken, İsrail'in sivilleri korumaya ve insani yardımı artırmaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, güvenli bölgeler ve iletişimin iyileştirilmesine odaklanılması gerektiğini belirterek insanların güvenli bir şekilde nereye gidebileceğini bilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam ettiğini aktaran Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var." değerlendirmesinde bulundu.

  • Antony Blinken
  • Israels civilian protection
  • Gaza situation

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