Blinken, Alman mevkidaşı Baerbock ile Gazze'deki Durumu görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Baerbock telefon görüşmeleri sırasında Gazze'deki insani yardım ihtiyacının önemi konusunda istişarede bulunurken, çatışmaların artmaması ve sivillerin korunması için neler yapılabileceğini ele aldı.

Blinken, "Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların sarf edilmesine" dikkati çekerken, her iki bakan da ABD ile Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı ortak desteği yeniden tasdik etti.