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Dünya

Blinken, Alman mevkidaşı Baerbock ile Gazze'deki Durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi sırasında Gazze'deki durumu değerlendirdi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
Blinken, Alman mevkidaşı Baerbock ile Gazze'deki Durumu görüştü
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Baerbock telefon görüşmeleri sırasında Gazze'deki insani yardım ihtiyacının önemi konusunda istişarede bulunurken, çatışmaların artmaması ve sivillerin korunması için neler yapılabileceğini ele aldı.

Blinken, "Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların sarf edilmesine" dikkati çekerken, her iki bakan da ABD ile Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı ortak desteği yeniden tasdik etti.

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