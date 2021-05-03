Blinken: Çin 'gittikçe daha saldırgan' davranıyor

Reuters 03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:34 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:34

CBS News kanalının "60 Dakika" programında dün yayımlanan röportajda Blinken, Washington'ın Beijing ile askeri bir karşılaşma aşamasına doğru ilerleyip ilermediği sorusuna, "Bu aşamaya gelmek ya da bu aşamaya doğru ilerlemek iki ülkenin de çıkarlarına derinden ters düşer" dedi.

Blinken, "Son bir kaç yıldır Çin'in yurtdışında daha saldırgan yurtiçinde daha baskıcı davrandığına tanık oluyoruz. Bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Blinken, Çin tarafından ABD'nin ticari sırlarının ve fikri mülkiyetinin çalındığı haberleri sorulduğunda, Biden yönetiminin buna dair "ciddi endişeleri" olduğunu söyledi.

Blinken, bunlar "adil olmayan bir şekilde yarışmaya çalışan ve gittikçe daha düşmanca davranan" birinin eylemleri gibi duruyor. "Ancak biz aynı fikirde olan mağdur ülkeleri Beijing'e 'Buna tahammül etmeyeceğiz' demeleri için bir araya getirerek daha güçlü ve etkili hareket ediyoruz" diye belirtti.

Washington'daki Çin Elçiliği henüz Blinken'ın açıklamalarına dair bir yorumda bulunmadı.