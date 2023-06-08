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Dünya

Blinken, Çin ziyaretine hazırlanıyor!

ABD'li ve Çinli yetkililerin, bu ay sonunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın muhtemel Çin ziyareti için hazırlık yaptığı bildirildi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Blinken, Çin ziyaretine hazırlanıyor!
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Wall Street Journal'ın, ABD'li ve Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde, Blinken'ın ay sonunda Çin'e bir ziyaret gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Çin ile ABD arasında gerilime yol açan "casus balon" olayından önce Blinken'ın şubat ayında Çin'i ziyaret etmeyi planladığı anımsatılarak, söz konusu ziyarete ilişkin şu anda her iki tarafta da hazırlıkların başladığı belirtildi.

Blinken'ın Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşmesinin beklendiğine işaret edilen haberde, ABD'li bakanın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda kararsız olunduğu aktarıldı.

Söz konusu ziyaretin detaylarının, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink ve beraberindeki heyetin Pekin ziyaretinin ardından daha da netleştiği anlatıldı.

- ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNDEKİ GERİLİM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan hava sahasına giren balonun vurularak düşürülmesiyle tırmanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kriz yüzünden diplomatik ilişkiler büyük ölçüde kesilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları görüşmede ilişkileri yeniden kurma konusunda adım atmıştı.

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