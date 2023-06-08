Blinken, ''DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme''ye odaklanılmasını istedi

Resmi ziyaret kapsamında Riyad'da bulunan Blinken, DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısında bir konuşma yaptı.

Blinken, konuşmasında, "Aşırıcılar, yeniden saldırılar yapmak için fırsat kolluyor. DEAŞ'ın hedefi olan ülkelerde istikrarı sağlamak için koyduğumuz hedeflere bağlı kalmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "ABD ve DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu'nun 86 üyesi, aşırıcılara ve terörün yeniden ortaya çıkmasına karşı mücadeleye devam edecektir. DEAŞ'ı, Suriye ve Irak'ta sahada yendik, yeniden ortaya çıkmasını engellemeye odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, başka bir gönderisinde ise "Batı Afrika'daki ülkelerden mevkidaşlarımla verimli bir görüşme yaptık. Bölgedeki diplomatik ve güvenlik ortaklığımız, terör ve güvensizlikle mücadele için çok değerli." görüşünü paylaştı.

- SURİYE VE IRAK'TA DEAŞ'TAN KURTARILAN BÖLGE İÇİN YAKLAŞIK 150 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Suriye ve Irak'ta, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin istikrarının önemine vurgu yapan Blinken, burası için "İstikrarı Sağlama Taahhüdü" isimli bir fon geliştirildiğini anımsattı.

Blinken, "Bu fon için hedefimiz 601 milyon doların üzerinde. Bugün ABD'nin bu fona 148,8 milyon dolar taahhüdünü duyuruyorum. Bu destek, Suriye ve Iraklıların kendi belirledikleri kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, DEAŞ tarafından istismar edilen güvenlik açıklarını ve yerel ihtiyaçlardaki açığı kapatacak." düşüncesini dile getirdi.