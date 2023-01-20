Blinken, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü açıkladı.

Price, Blinken'ın iki bakanla görüşmesinde de ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği desteği yinelediğini ve bu ülkelerle ikili ve transatlantik ortaklığa bağlığını kaydettiğini aktardı.

Bakan Blinken'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirten Price, "ABD, diğer müttefikleri de (iki ülkenin NATO'ya) katılmasını süratle onaylamaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'li bakanın Finlandiya ve İsveç bakanları ile görüşmesinin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD-Türkiye Stratejik Mekanizma toplantısında masadaki konulardan biri de bu iki ülkenin NATO'ya katılmasıydı.

