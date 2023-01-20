İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7492
  • EURO
    20,3496
  • ALTIN
    1164.85
  • BIST100
    5422.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Blinken, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarıyla görüştü
Dünya

Blinken, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, Fin ve İsveçli mevkidaşlarıyla iki ülkenin NATO üyeliklerine ilişkin son durumu görüştü.

AA20 Ocak 2023 Cuma 00:27 - Güncelleme:
Blinken, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarıyla görüştü
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü açıkladı.

Price, Blinken'ın iki bakanla görüşmesinde de ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği desteği yinelediğini ve bu ülkelerle ikili ve transatlantik ortaklığa bağlığını kaydettiğini aktardı.

Bakan Blinken'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirten Price, "ABD, diğer müttefikleri de (iki ülkenin NATO'ya) katılmasını süratle onaylamaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'li bakanın Finlandiya ve İsveç bakanları ile görüşmesinin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD-Türkiye Stratejik Mekanizma toplantısında masadaki konulardan biri de bu iki ülkenin NATO'ya katılmasıydı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.