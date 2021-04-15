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Dünya

Blinken, Gani ile asker çekme kararını görüştü

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ülkeden Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunu ele aldı.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:21
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Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar geri çekme konusunda aldığı karara saygı duyduklarını söyledi.

Afganistan devletinin, askerlerin çekilme sürecinde gereken desteği vereceğini ifade eden Gani, Afgan güvenlik ve savunma güçlerinin vatanlarını savunabilecek gücünün olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin zayıflaması anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

ABD'nin Afganistan hükümeti ve halkına verdiği taahhüdüne bağlı kalacağını dile getiren Blinken, Afganistan'a ve güvenlik, savunma güçlerine diplomatik ve insani yardımları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Blinken, barış sürecini kolaylaştırmak için çabalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini dün açıklamıştı.

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