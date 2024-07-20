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Dünya

Blinken: İran bunu yapmaktan bir ya da iki hafta uzakta

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine sahip olmaktan 'bir ya da iki hafta uzakta' olduğunu söyledi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:56 - Güncelleme:
Blinken: İran bunu yapmaktan bir ya da iki hafta uzakta
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Blinken, Colorado eyaletinde düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu.

Bakan Blinken, "İran, nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle, önceden nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine sahip olmaktan en az 1 yıl uzaktayken, şimdi muhtemelen bunu yapmaktan bir ya da iki hafta uzakta." dedi.

İran'ın henüz bu alanda bir silah geliştirmediğini belirten Blinken, bu konuyu oldukça dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Blinken, son haftalar ve aylarda İran'ın "programında gerçekten ilerleme kaydettiğini" dile getirerek, İran üzerindeki baskıyı "her alanda üst düzeye" çıkardıklarını aktardı.

İranlı kişi ve kuruluşlara 600'den fazla yaptırım uyguladıklarını vurgulayan Blinken, "Tek bir yaptırımı bile kaldırmadık. Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle artık çok daha yakın bir koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

  • Antony Blinken
  • İran
  • nükleer

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