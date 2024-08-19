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Dünya

Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü: Mevcut müzakereler muhtemelen en iyi belki de son fırsat

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için devam eden mevcut müzakerelerin 'son şans' olabileceği yorumunda bulundu.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü: Mevcut müzakereler muhtemelen en iyi belki de son fırsat
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Esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için bölgeye gelen Blinken, ilk durağı olan İsrail'de temaslarına başladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim'den bu yana bölgeye 9. ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ı kabul etti.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelere değindi.

"BELKİ DE SON FIRSAT"

Esir takası ve ateşkes müzakereleri için "belirleyici bir an" olduğunu söyleyen Blinken, "Büyük ihtimalle bu (mevcut müzakereler) rehinleri eve getirmek, ateşkes sağlamak ve herkesi kalıcı barış ve güvenliğine giden daha iyi bir yola koymak için muhtemelen en iyi belki de son fırsat." ifadelerini kullandı.

Blinken, İran ile İsrail arasında tansiyon nedeniyle bölgesel gerilim yaşanmaması için de çaba gösterdiklerini söyledi.

HERZOG HAMAS'I SUÇLADI

Herzog ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakere önerisine yeni şartlar getirmesine rağmen esir takası ve ateşkes için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması nedeniyle Hamas'ı suçladı.

İsrail Cumhurbaşkanı, İran ile tansiyonun artmasının ardından "bölgede güç gösterdiği" için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

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