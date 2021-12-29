Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ABD'nin desteğini yineledi

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında bu ülkeye olan sarsılmaz desteğini dile getirerek, Kiev'in bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Blinken ile Zelenskiy, 10 Ocak'ta ABD ile Rusya arasında başlayacak Ukrayna konulu güvenlik toplantıları öncesinde son durumu da ele aldı.

ABD basınına açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusundaki görüşmelerin 10 Ocak'ta başlayacağını açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiği bildirilmişti.