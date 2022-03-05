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Dünya

Blinken: Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşı kazanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 10:08 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:08
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Blinken, BBC'ye verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşında son durumu değerlendirdi.

Çatışmaların daha ne kadar süreceğini bilemediğini vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum." dedi.

Blinken, Ukrayna halkının direnişini takdir ederken, "Eğer Rusya'nın amacı hükümeti yıkmak ve kendi kukla rejimini kurmaksa bunu bir şekilde 45 milyon Ukraynalı reddedecektir." ifadesini kullandı.

Savaşın Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret eden Blinken, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yardım edebilmek için elinden gelen her şeyi yaparak, Rusya'nın başlattığı savaşı sonlandırmak için baskı uyguladığını kaydetti.

Blinken, Rus güçlerinin giderek artan şekilde sivillere yönelik "acımasız yöntemler" kullandığını vurgulayarak, "Bizi endişelendiren şey savaşın daha da şiddetlenmesidir. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini hedef aldığını görüyoruz. Bu tarz yöntemleri daha fazla görebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirmek suretiyle Ukrayna'nın işgaline son vermeye çalışmayacağını kaydeden Blinken, bunun kendilerinin işi olmadığını ancak Rus halkının kendi liderliğine karar verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

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