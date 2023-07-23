Blinken, Ukrayna'nın F-16'ları kullanmaya başlamasının zaman alacağını söyledi

CNN televizyonuna verdiği röportajda Blinken, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Moskova'nın daha önce elde etmeye çalıştığı hedefler bakımından savaşı "çoktan kaybettiğini" savundu.

Blinken, "Hedef, Ukrayna'yı haritadan silmek, bağımsızlığını, egemenliğini yok etmek, Rusya'nın bünyesine katmaktı. Bu uzun zaman önce başarısız oldu." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilk zamanlarda işgal edilen topraklarının yüzde 50'sini geri aldığını belirten Blinken, Ukrayna'nın karşı operasyonunun hala erken dönemleri olduğunu ve bu sürecin zorlu geçeceği, savaşın birkaç ay daha sürebileceği tahmininde bulundu.

Blinken, Ukrayna'ya F-16'ların gönderilmesiyle ilgili, meselenin sadece ekipman değil, eğitim ve bu malzemeleri kullanma kabiliyeti olduğunu ifade etti.

Bu sürecin de zaman aldığına işaret eden Blinken, F-16'larla ilgili ilerleme konusunda yarın karar verilse dahi Ukraynalı pilotların uçakları savaşta kullanmalarının aylar alacağını vurguladı.

Blinken, Ukraynalıların F-16'ları alacaklarına inandığını ancak F-16'ları aldıklarında uygun şekilde eğitilmiş, uçakların kontrolünü yapabilecek ve akıllıca kullanabilecek durumda olduklarından emin olmak gerektiğini vurguladı.

- Çin

Blinken, Çin ile ilişkilerde rekabetin çatışmaya dönmemesi için iletişim kanallarını güçlendirmeye çalıştıklarını ve ikili ilişkilere istikrar kazandırmak için uğraştıklarını belirtti.

Blinken, Çin ile çatışmanın kimsenin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu. Çin ile ayrı konularda farklı ekiplerin angaje olduğunu kaydeden Blinken, sorun teşkil eden meselelerde çözüme varılabileceğine inandığını kaydetti.

ABD'nin Çin Savunma Bakanı'na uyguladığı yaptırımı, gerilimi azaltmak için kaldırma ihtimaliyle ilgili bir soruya Blinken, "Bu yaptırımlar Bakanı veya bizim onunla ilişki kurmamızı engellemiyor." yanıtını verdi. Blinken, Çin'in ABD ile angaje olma kararının "siyasi" olduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı, dünyada da ABD ve Çin'in ilişkileri sorumlu bir şekilde yönetmesi yönünde bir talep olduğunu söyledi.

- İran

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını "korkunç" olarak niteleyen Blinken, nükleer anlaşmaya karşılıklı dönmek için Avrupalı ortakları gibi çalıştıklarını söyledi.

Blinken, anlaşmadan çekildiklerinden beri bazı gelişmeler ve değişiklikler olduğuna işaret ederek, az bir değişiklikle anlaşmaya geri dönmeyi hedeflediklerini ve bu kapsamda iyi niyetli bir çaba gösterdiklerini ancak İran'ın bunu kabul etmediğini kaydetti.

Diğer yandan anlaşmanın ABD çıkarlarını karşılaması gerektiğine işaret eden Blinken, "Artık nükleer anlaşmadan bahsetmediğimiz bir yerdeyiz. İlişkimizde farklı cephelerde var olan gerilimleri azaltmak için harekete geçmeleri gerektiğini onlara çok net bir şekilde bildiriyoruz. Bunu yapıp yapmadıklarını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Blinken, "Belki de nükleer programları hakkında tekrar konuşabileceğimiz bir ortamımız olur." diyerek, sorunların çözümünde diplomasiyi önemsediklerini ancak bunun gerekirse diğer seçeneklere başvurmayacakları anlamına gelmediğini ifade etti.