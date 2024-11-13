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Dünya

Blinken, Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Ukrayna'ya verdiğimiz desteğe devam ederek, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini etkili bir şekilde savunabilmesini sağlayacağız' dedi.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Blinken, Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü verdi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump'ın seçilmesiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin ardından Brüksel'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında ilk görüşmesini NATO Genel Sekreteri Rutte ile gerçekleştirdi. Bakan Blinken ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, ABD'de yönetim değişikliği öncesinde Ukrayna'ya desteği sürdürme ve savunma sanayii üretimi ile bu alandaki harcamaları artırma konusunda ortak çağrıda bulundu. Blinken açıklamasında Ukrayna'ya desteği güçlendirme vurgusu yaparak, "Ayrıca Ukrayna'ya verdiğimiz desteğe devam ederek, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini etkili bir şekilde savunabilmesini sağlayacağız" dedi.

NATO'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ve NATO Müttefiklerimiz, Ukrayna'nın cesur halkını özgürlük, demokrasi ve hayatta kalma mücadelelerinde desteklemek için bir araya geldiler. Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın galip gelmesini ve Putin'in başarısız olmasını ve NATO'nun her zamankinden daha güçlü ve birleşik kalmasını sağlamak için yorulmadan çalışan İttifak genelindeki her lidere teşekkür etti. Ukrayna, BM Sözleşmesi ile uyumlu adil ve kalıcı bir barışı kazanana kadar birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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