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  • Blinken'dan ''ABD'nin, BAE'ye F-35 satışında ilerlemeye hazır olduğu'' mesajı
Dünya

Blinken'dan ''ABD'nin, BAE'ye F-35 satışında ilerlemeye hazır olduğu'' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, F-35 savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışında ilerleme kaydetmeye hazır olduğunu açıkladı.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 21:13 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:13
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Blinken ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da basın toplantısı düzenledi.

F-35'ler ve İHA'ların BAE'ye satış anlaşmasıyla ilgili bir soruya Blinken, BAE'nin anlaşmayı sürdürmek istediği sürece bu iki konuda da ilerleme kaydetmeye hazır oldukları yanıtını verdi.

Blinken, "Örneğin, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğüne olan bağlılığımızın sağlandığından emin olmak istedik. Bu yüzden BAE de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ortaklara satılan veya aktarılan tüm teknolojilerin tam bir incelemesini yapabileceğimizden emin olmak istedik." dedi.

"Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri yığınakla ilgili Çin'le görüşeceğini söylüyor. ABD, bunu Çin ile de görüştü mü?" sorusuna Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili endişelerimiz hakkında doğrudan Çin ile konuştuğumuzdan haberim yok. Elbette, endişelerimiz son derece iyi biliniyor." yanıtını verdi.

  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

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