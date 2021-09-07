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Dünya

Blinken'dan Afganistan yalanlaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından 'rehin alma durumunun' söz konusu olmadığını söyledi.

AA7 Eylül 2021 Salı 20:24 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 20:24
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Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulunan Blinken, Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmaya çalışan uçakların havalanmasına izin vermediği ve insanları orada rehin tuttuğu iddialarına ilişkin bir soruya, herhangi bir "rehine türü" durumdan haberdar olmadığı şeklinde yanıt verdi.

Blinken, "Taliban'ın, elinde geçerli bir belgeye sahip olanların çıkışını reddetmediğini anlıyorum ancak geçerli belgeleri olmayanların bu noktada ayrılamayacağını söylediler. Bütün bu insanlar bir araya toplandığından, bu, uçakların kalkmasına izin verilmediği anlamına geliyor." dedi.

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