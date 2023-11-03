Blinken'dan İsrail ziyareti öncesi açıklama

Bakan Blinken, İsrail ve Ürdün de dahil bazı ülkeleri kapsayan ziyareti için başkent Washington'dan ayrılmadan önce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ziyaretinin ilk durağının İsrail olacağını belirten Blinken, "İsrail'in kendini savunma ve bu tarz saldırıların bir daha olmayacağını sağlama konusunda sadece hakkı değil, sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Blinken, İsrail'in eylemlerinde sivillerin korunmasının önemine işaret ederek "Sivilleri daha iyi korumak için atılabilecek somut adımları da konuşmak istiyoruz." dedi.

İsrail-Filistin çatışmasının diğer ülkelere yayılmasını önlemenin de önceliklerinden biri olduğunu belirten Antony Blinken, bir diğer önceliklerinin de esirlerin serbest bırakılması olduğunu vurguladı.

Bir gazetecinin, İsrail'e Gazze'deki eylemleri konusunda baskı yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Blinken, İsrail'in kendini savunma hakkı ve zorunluluğu olduğunu tekrar etti.

Blinken, sivil ölümlerinden dolayı Hamas'ı suçlayarak Hamas'ın sivilleri canlı kalkan, hastaneleri ve camileri de karargah olarak kullandığını öne sürdü.

Sivil ölümleri konusunda Blinken, "Filistinli bir çocuğun, yıkık binanın enkazından çıkarıldığını gördüğümde, İsrail'de ya da başka yerde aynı olayı gördüğümde olduğu gibi bu beni derinden etkiliyor." diye konuştu.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

