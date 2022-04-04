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Dünya

Blinken'dan Rusya'ya kınama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınadı.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 07:01 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 07:01
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Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve bulunan cesetlere yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri bilgi paylaşacaklarını dile getirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunmuştu.

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