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Dünya

Blinken'den Müslümanlara yönelik şaşırtan çağrı! ''Suikasti aydınlatın''

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu suikastin aydınlatılması için inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

AA1 Ekim 2021 Cuma 00:57 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 01:01
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Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Arakanlı Müslüman savunucusu ve topluluk lideri Mohib Ullah'ın 29 Eylül'de Bangladeş'te öldürülmesi bizi derinden üzdü ve rahatsız etti." ifadesini kullandı.

Ullah'ın, dünyanın dört bir yanındaki Arakanlı Müslümanların insan haklarının cesur ve ateşli bir savunucusu olduğunu belirten Blinken, "2019'da Dini Özgürlüğü Geliştirmeye Yönelik Bakanlar Toplantısı'nda konuşmak üzere Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyine ve ABD'ye gelmişti. Gezisi sırasında deneyimlerini Başkan ve Başkan Yardımcısı ile paylaştı ve dini saikli zulümden kurtulan diğer kişilerle birlikte konuştu." bilgisini verdi.

Blinken, menfur saldırının faillerinden hesap sormak amacıyla Ullah'ın ölümüyle ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundukların kaydetti.

Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyinde konuşan Mohib Ullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularından biriydi.

Arakanlıların yaşadığı sorunları dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün sitesinde yer alan haberde, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah'ın öldürüldüğü bildirilmişti.

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