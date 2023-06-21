''Blinken'ın Çin ziyareti utanç verici bir yalvarma''

Jong, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) için yazdığı makalede, Blinken'ın, ziyaretini, kötüleşen ikili ilişkilerin "yumuşatılması için yalvarmak" amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Analist Jong, ABD'nin, Çin üzerinde uyguladığı baskı politikasının "ABD ekonomisine ölümcül darbe vurabilecek bumeranga dönüşmesinden ve benzeri görülmemiş Çin-ABD askeri çatışmasından" ötürü "aşırı tedirginlik" duyduğunu ifade etti.

Biden yönetiminin, "Çin'e karşı tiksintinin pençesinde" olduğunu savunan Jong, ABD Başkanı Joe Biden'ın, göreve başlamasından bu yana Çin'i kontrol ve tecrit etmeyi amaçladığını vurguladı.

Jong, ABD'nin bölgede çatışmaları kasten tırmandırarak ve hukuk kurallarını ihlal ederek, Çin'in refahını engellemeye çalıştığını ve Komünist Partisini "şeytanlaştırdığını" öne sürdü.

- "İKİYÜZLÜLÜK VE KÜSTAHLIĞIN DORUK NOKTASI"

ABD'nin, Çin'e karşı Tayvan'ın yanında tutum benimsediğini hatırlatan Jong, ABD'nin, Tayvan meselesine dair, son ziyaretle birlikte değişen politikasına dikkati çekti.

Jong, "Önce kışkırtıp sonra ikili ilişkileri 'sorumlu şekilde yönetmekten' bahsetmek ABD'ye özgü ikiyüzlülüğün ve küstahlığın doruk noktası." değerlendirmesinde bulundu.

Analist Jong, Blinken'ın son ziyaretinin, "ABD'nin, Çin'e yönelik baskı politikasının başarısızlığını kabul eden provokatörün, utanç verici yalvarma gezisinden" başka bir şey olmadığını iddia etti.

- BLİNKEN'IN ÇİN ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçen hafta Çin'e yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Çin Gang ile görüşmüştü.

Blinken, Başkan Biden'ın 2021'in başında göreve gelmesinden bu yana Pekin'i ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili oldu.

Görüşmelerde, Washington ve Pekin, büyük bir ilerleme kaydedemese de yanlış algılama ve hesap hatalarının yaratacağı risklerden kaçınmak için farklı sorun alanlarında iletişim kanallarını açık tutmada ve diplomasiyi geliştirmede anlaştı.