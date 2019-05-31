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Bloomberg: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gücü çarpıcı biçimde artacak

Bloomberg haber sitesi, ilerleyen haftalarda Türkiye’ye gelmesi beklenen S-400’lerin, güney sahillerine konuşlanacağını yazdı. Haberde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerine destek vereceği bildirilen S-400’lerle ilgili olarak, 'Türkiye’nin bölgedeki askeri kapasitesi çarpıcı bir biçimde artacak.' satırlarına yer verildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türkiye’nin ilerleyen haftalarda teslim alması beklenen S-400 hava savunma sistemlerinin, ülkenin güney sahillerine konuşlandırılacağı öne sürüldü.
 
ABD merkezli Bloomberg haber sitesinde yer alan iddiaya göre, Türkiye’nin güney kıyılarına konuşlandırılacak S-400’lerin, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları keşif faaliyetlerine destek vereceği aktarıldı.
 
Bu konuşlandırma işleminin “Türkiye’nin dostlarına ve düşmanlarına güçlü bir mesaj vereceğini” yazan Bloomberg, bu bağlamda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askerî kapasitesinin çarpıcı bir biçimde artacağı kaleme alındı.
 
Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar’ın da konuyla ilgili görüşlerine yer verilen haberde şunlar kaydedildi:
 
“S-400’lerin, Akkuyu’ya konuşlandırılma ihtimali de çok güçlü. Bu bağlamda, Türkiye’nin Rusya’yla iş birliği halinde olduğu nükleer enerji santralinin güvenliği sağlanacaktır.”

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