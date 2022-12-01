BM, 120 mülteciyi Libya'dan İtalya'ya nakletti

UNHCR'den konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 120 kişinin "şiddetten kaçan ve tehlikelere maruz kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu ve derhal serbest bırakılan bazı gözaltındaki kişilerden" oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "daha güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla" İtalya'ya götürülen kişiler arasında Sudan, Suriye, Eritre ve Etiyopya vatandaşlarının olduğu kaydedilirken, mültecilerin sözlerine de yer verildi.

Suriyeli mülteci Abdulkerim şunları kaydetti:

"Ben oldukça mutluyum. En önemlisi çocuklarım iyi bir eğitim alabilecek. Libya'da 10 yıldır yaşıyorum. Suriye'deki savaştan dolayı ailemle birçok defa göç etmek zorunda kaldım."

Sudanlı mülteci Muhammed ise Libya'dan 7 kez ayrılma girişiminde bulunduğunu ancak her defasında gözaltına alındığını belirtti.

Gözünden yaralandığını ve bundan dolayı görme yetisini kaybettiğini aktaran Muhammed, "Önceliğim, tedavi olmak ancak arkamda arkadaşlarımı bıraktığım için üzülüyorum. Onların da bu ülkeden (Libya) ayrılmalarını ümit ederim." ifadelerini kullandı.

UNHCR tarafından yapılan açıklamada, Libya-İtalya arasındaki söz konusu naklin İtalyan hükümetinin desteğiyle gerçekleştiği, 2016'dan bu yana İtalya'da kurulan "acil durum tahliyeleri ve insani yardım koridorlarını" birleştiren bir mekanizmanın parçası olduğu ifade edildi.