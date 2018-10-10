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BM: 2018'de Afganistan'daki kayıplar 8 bin kişi

Birleşmiş Milletler, 2018'in ilk 9 ayında 8 bin 50 Afganın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, 2018'in ilk 9 ayında 8 bin 50 Afganın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, kayıpların yarısının savaş suçları sayılabilecek intihar saldırılarında ve başka saldırılarda oluştuğu bildirildi. Afganistan'daki BM Yardım Misyonu (UNAMA) raporundan elde edilen sonuçlara göre, geçen yıl 8 bin 84 olan kayıp sayısının bu yılki sayıyla yakın olduğu, bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 798, yaralıların sayısının ise 5 bin 252 olduğu bildirildi. Afganistan'daki üst düzey BM yetkilisi Tadamichi Yamamoto,"Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki mücadeleye askeri çözüm bulunmadığından, anlaşmazlığa derhal ve barışçıl bir çözüm bulma çağrısını yeniliyor" açıklamasında bulundu.

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