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Dünya

BM: 2023, Filistinli mülteciler için büyük bir yıkım ve trajedi yılı oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 2023'ün, Filistinli mülteciler için büyük bir yıkım ve trajedi yılı olduğunu belirtti.

AA31 Aralık 2023 Pazar 21:59 - Güncelleme:
BM: 2023, Filistinli mülteciler için büyük bir yıkım ve trajedi yılı oldu
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UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yaşananları hatırlamanın, tüm zorluklara karşın Filistinli mültecilerin sarsılmaz kararlılığına bir övgü niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, savaş, şiddet, yerinden edilme, yoksulluk ve kalabalık mülteci kamplarında zor hayat şartlarıyla mücadele eden Filistinli mülteciler için 2023'ün büyük bir yıkım ve trajedi yılı olduğu vurgulandı.

Filistin sorununa adil bir çözüm bulunana kadar en kötü şartlarda bile Filistinli mültecilere destek ve hizmet sağlanacağı kaydedilen açıklamada, yıl boyu özveriyle çalışan UNRWA çalışanlarının, Gazze savaşında da kahramanlık göstermeye devam ettiği aktarıldı.

UNRWA, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının öldürüldüğünü duyurmuştu.

  • BM trajedi
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