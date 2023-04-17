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Dünya

BM: 2023'ün başından bu yana Yemen'de 77 çocuk kızamıktan yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2023'ün başından bu yana 9 binden fazla kişinin kızamığa yakalandığını ve 77 çocuğun bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
BM: 2023'ün başından bu yana Yemen'de 77 çocuk kızamıktan yaşamını yitirdi
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Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yazılı açıklamasında, ülkedeki kızamık salgının yayılmasına ilişkin rakamların endişe verici olduğunu kaydetti.

Yemen'de bu yılın başından bu yana aynı 9 bin 418 kızamık vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "2023'ün başından bu yana 77 çocuk kızamıktan öldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 2022 yılında Yemen'de yaklaşık 22 bin kızamık vakasının tespit edildiği, 160 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Kızamığın yanı sıra difteri vakaları ile bu tür hastalıklardan ölümlerin de arttığına işaret edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakalarının yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki iç savaş ve yansımaları nedeniyle sağlık sektörü ciddi bir tıbbi ekipman sıkıntısı yaşıyor.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi ve 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalardan ötürü hayatını kaybetti.

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