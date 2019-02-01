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BM: 29 Suriyeli bebek açlıktan ve soğuktan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı'nda son 2 ayda 29 yeni doğan bebeğin açlık ve soğuk sebebiyle öldüğünü açıkladı.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı'nda son 2 ayda 29 yeni doğan bebeğin açlık ve soğuk sebebiyle öldüğünü açıkladı.
 
DSÖ, yayımladığı bir açıklama ile dondurucu soğukların da etkisiyle Suriyeli bebeklerin genellikle hipotermi nedeniyle öldüklerini bildirdi.
 
Euronews'in haberine göre Şu anda El Hol Kampı'nda en az 33 bin kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, insani durumun kritik aşamada olduğu, kampa gelenlerin ısıtıcı ve battaniye gibi olanakların dahi bulunmadığına da vurgu yapıldı.
 
Kamptakilerin ağırlıklı olarak IŞİD'e karşı savaşın devam ettiği Deyrez Zor kentinden kaçmayı başardıkları ve yürüyerek günler süren yolculukların ardından buraya ulaştıkları aktarıldı.
 
Dünya Sağlık Örgütü, kampa ulaşanların yetersiz beslenmenin de etkisiyle yorgun ve bitkin halde olduklarını, kampa erişimlerinin bürokratik engeller ile güvenlik kısıtlamaları nedeniyle engellendiğini bildirdi.

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