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Dünya

BM, ABD'de Filistin kökenli çocuğun öldürülmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Chicago kentinde, 6 yaşındaki Filistin kökenli Müslüman bir çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesi ve annesinin yaralanmasını kınadı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 20:37 - Güncelleme:
BM, ABD'de Filistin kökenli çocuğun öldürülmesini kınadı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "şiddeti körükleyecek nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu" belirttiğini anımsatan Dujarric, Guterres'in aynı zamanda tüm siyasi liderlere İslam karşıtı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Dujarric, sosyal medya şirketlerinin de önemli bir sorumluluğu bulunduğunu kaydederek, söz konusu şirketlerin nefret söylemi ve şiddet mesajlarıyla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Şüphelinin yakalanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Dujarric, "Bu suçu yeterli düzeyde kınamak için gerekli sözleri bulmak bile zor." ifadelerini kullandı.

ABD'DE ÖLDÜRÜLEN MÜSLÜMAN ÇOCUK İÇİN FEDERAL NEFRET SUÇU SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, Chicago'da 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürüldüğü olay için federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garland, "Askeri tip bir bıçakla 26 kez bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume'un menfur bir şekilde öldürülmesi beni çok üzdü. Tüm Adalet Bakanlığı adına, onun kaybının acısını çeken ailesine ve camiasına en derin başsağlığı dileklerimi iletirim." ifadelerini paylaştı.

Garland, Adalet Bakanlığının Al-Fayoume'un ölümüne ve annesi Hanaan Shahin'in ağır yaralanmasına yol açan olaya ilişkin federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını bildirdi.

Bu olayın ülkedeki Müslüman, Arap ve Filistinli toplumların nefret kaynaklı şiddete ilişkin korkularını daha da arttıracağına dikkati çeken Garland, "Yasa dışı nefret eylemleri gerçekleştirenleri adalet önüne çıkarmak için elimizdeki her türlü yasal yetkiyi kullanacağız. ABD'de hiç kimse ibadet etme şekli veya kendisinin veya ailesinin geldiği yer nedeniyle şiddet korkusuyla yaşamak zorunda kalmamalı." değerlendirmesine yer verdi.

- 6 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da, yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadesini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.

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