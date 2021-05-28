BM açıkladı: 121 binden fazla kişi yerinden edildi

AA 28 Mayıs 2021 Cuma 20:51 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:51

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, ordunun yönetime el koyduğu günden beri Myanmar'da yerinden edilmelerin devam ettiğine dikkati çekti.

Haq, bu hafta Myanmar'ın güney doğusunda Myanmar ordusu ile "Karenni ordusu" arasında çıkan çatışmalarda 37 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Shan eyaletinin kuzeyinde de ordu ve etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların on binlerce kişiyi yerinden ettiğini söyleyen Haq, darbeden bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 121 bini geçtiğini ifade etti.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 831 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.