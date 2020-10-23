İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9638
  • EURO
    9,4409
  • ALTIN
    489.063
  • BIST100
    1194.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM açıkladı: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı
Dünya

BM açıkladı: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

BM, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.

23 Ekim 2020 Cuma 12:56 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 12:56
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.