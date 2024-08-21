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Dünya

BM Afganistan Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişine yasak

Afganistan yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
BM Afganistan Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişine yasak
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Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, BM başta olmak üzere çoğu uluslararası kurumun "taraflı" ve "düşmanları" olduğunu savundu.

Kabil'de ofisi bulunan BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mücahid, gerekli uyarıları yaptıklarını ve BM'nin insan hakları konularında yayımladığı raporları reddettiklerini kendilerine bildirdiklerini söyledi.

Mücahid, BM raportörü Bennett'e itibar etmediklerini ve Afganistan'a seyahat etme izninin bulunmadığını belirterek nedenini ise "Afganistan aleyhine propaganda" olarak tanımladı.

Mücahid, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bennett'in Afganistan'a gelmesi yasaklandı, çünkü Afganistan'a yönelik propaganda yapmakla görevlendirilmişti. Güvenebileceğimiz biri değil. Kendisi Afganistan'da bulunmuyor ve propaganda ile meşgul olduğu için gelme izni de yok. Küçük konuları büyütüyordu ve diğer kurumlara da yanlış bilgiler veriyordu. Bu nedenle Afganistan'da yasaklı."

Mücahid, söz konusu kurumların Afganistan'da meydana gelen "olumlu gelişmeleri" görmeyip, "zayıf gördükleri konulara" odaklandığını dile getirerek "Afganistan aleyhine propaganda yapılması için çabalıyorlar." dedi.

Ağustos 2021'de yönetime geldiklerinde genel af ilan ettiklerini anlatan Mücahid, raporlara konu olan ve genel affı ihlal eden görevlilerin ise cezalandırıldığını ifade etti.

Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı. Bennett, Afganistan'daki insan haklarının durumuna ilişkin mevcut yönetime eleştirilerde bulunmuştu.

Afganistan yönetimi, uluslararası toplumun özellikle insan hakları konularındaki raporlarının "Afganistan gerçeklerine aykırı" olduğunu savunuyor.

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