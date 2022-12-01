İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6275
  • EURO
    19,4089
  • ALTIN
    1059.03
  • BIST100
    4977.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Afganistan'da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya
Dünya

BM: Afganistan'da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 6 milyon kişinin gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
BM: Afganistan'da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya
ABONE OL

BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Ramiz Alakbarov, yaptığı açıklamada, kışın Afganistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Alakbarov, "Kışa hazırlık çalışmalarını desteklemek için 768 milyon dolara ihtiyacımız var ve yıl bitmeden 614 milyon dolara ihtiyacımız var. Yıl boyunca fon için mücadele ettik." dedi.

Ülkede, 6 milyon kişinin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Alakbarov, bunun gıda güvensizliği konusunda yüksek bir seviye olduğunun altını çizdi.

BM'ye göre, Afganistan nüfusunun üçte ikisi (28 milyondan fazla kişi) 2023'te insani yardıma ihtiyaç duyacak.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetime gelmesinin ardından uluslararası mali yardımın kesintiye uğramasıyla ülke ekonomisi ağır darbe alırken, kadınlar ve kız çocukları, eğitim dahil olmak üzere, birçok haktan mahrum bırakıldı. Bu süreçte binlerce kadın, devlet kurumları ve özel sektördeki işlerini kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.