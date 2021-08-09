BM: Afganistan'da sadece geçen ay 1000'den fazla sivil öldü veya yaralandı

AA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:55 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:56

Yazılı açıklama yapan Griffiths, "Afgan çocuklar, kadınlar ve erkekler acı çekiyorlar ve her gün şiddet, güvensizlik ve korku içinde yaşamaya zorlanıyorlar. Kadınların hayatta kalmalarına ilişkin ve temel insan hakları konusunda ciddi endişeler var." ifadesini kullandı.

Griffiths, iklim şokları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın, nüfusun neredeyse yarısını acil yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.

BM'nin Afganistan'daki durumu raporlamaya başladığından bu yana 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Griffiths, Afgan halkının acısının artık son bulması gerektiğini vurguladı.

- "İnsani yardımlara engel çıkarmayın, güvence verin" çağrısı

Sadece geçen ay Helmand, Kandahar ve Herat illerinde sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırılar nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını belirten Griffiths, Afganistan'daki kötüleşen durumdan son derece endişeli olduğunun altını çizdi.

Griffiths, insani yardım kuruluşlarının, Afganistan'daki tüm sivillere yardım sağlamaya kararlı olduğunu ifade ederek engelsiz erişim için insani yardım çalışanları ve hizmet sağlayıcıların güvenceye ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Afganistan'da çatışan tüm taraflara uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermesi çağrısında bulunan Griffiths, sivillerin korunmasını ve yardımlara engel çıkarılmamasını istedi.

