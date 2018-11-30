Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM: Afganistan'daki ABD hava saldırısında 23 sivil öldü

BM, Afganistan'ın Helmand vilayetinde ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarında 23 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan inceleme sonucu, Afganistan'ın Helmand eyaletine bağlı Garmsir ilçesinde geçtiğimiz günlerde ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk olan 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklar ise hava saldırısında yaklaşık 30 sivilin öldürüldüğünü belirtti. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), hava saldırılarında sivil ölümlerinin sayısının son zamanlarda artış göstermesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Özellikle çocukların vurulmasından duydukları endişeye değinen UNAMA, "Son bulgular, Helmand'da hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "UNAMA saldırılarda 10 çocuk, 8 kadar kadının hayatını kaybettiğini, biri 8 yaşında bir erkek çocuğu olmak üzere 3 çocuğun ise yaralandığını gösteren bilgileri doğrulamaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı. BM rakamlarına göre, 2018'in ilk 9 ayında gerçekleştirilen hava saldırılarında 649 sivilin kaybolduğu, bunun 2009'dan beri görülen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA