BM: Afganistan'daki ABD hava saldırısında 23 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan inceleme sonucu, Afganistan'ın Helmand eyaletine bağlı Garmsir ilçesinde geçtiğimiz günlerde ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk olan 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklar ise hava saldırısında yaklaşık 30 sivilin öldürüldüğünü belirtti. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), hava saldırılarında sivil ölümlerinin sayısının son zamanlarda artış göstermesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Özellikle çocukların vurulmasından duydukları endişeye değinen UNAMA, "Son bulgular, Helmand'da hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "UNAMA saldırılarda 10 çocuk, 8 kadar kadının hayatını kaybettiğini, biri 8 yaşında bir erkek çocuğu olmak üzere 3 çocuğun ise yaralandığını gösteren bilgileri doğrulamaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı. BM rakamlarına göre, 2018'in ilk 9 ayında gerçekleştirilen hava saldırılarında 649 sivilin kaybolduğu, bunun 2009'dan beri görülen en yüksek rakam olduğu belirtildi.