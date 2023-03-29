İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,128
  • EURO
    20,74
  • ALTIN
    1213.04
  • BIST100
    4811.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Dünya

BM Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının yakınında düzenlenen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 02:04 - Güncelleme:
BM Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
ABONE OL

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'in üstlendiği terör saldırısının 6 kişinin can kaybına yol açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, BMGK üyelerinin kurbanlarının ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediği aktarıldı.

Terörün her şekil ve tezahürünün Afganistan ve genel olarak dünyada barış ve güvenliğe en büyük tehdidi oluşturduğu belirtilen açıklamada, "BMGK üyeleri Afganistan'da sivilleri hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, suçlular ve destekçilerin hesap vermesi gerektiğinin altı çizilirken, her türlü terör faaliyetinin suç sayıldığı ve meşruiyetinin bulunmadığı vurgulandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığının yakınında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, saldırganın Bakanlığın bulunduğu sokağın girişindeki kontrol noktasına yaklaştığı sırada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada üzerindeki bombanın infilak ettiğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.