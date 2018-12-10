BM AIDS kuruluşunda cinsel tacizin önüne geçilemiyor

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı'nın (UNAIDS) Başkanı Michel Sidibe de dahil üst düzey yöneticilerinin, kurumdaki "sistematik cinsel taciz, suistimal ve zorbalığı" engellemekte başarısız olduğu bildirildi.

AIDS'i 2030 yılına kadar tamamen bitirmeyi hedefleyen UNAIDS'te yönetim krizi yaşanıyor.

UNAIDS Başkanı Malili Sidibe'nin, kurumdaki cinsel saldırı iddialarına karşı kurmak zorunda kaldığı Bağımsız Uzmanlar Heyeti'nin açıkladığı yeni rapor, gözleri Cenevre merkezli kuruluşa çevirdi.

Sidibe ve üst düzey yöneticilere yönelik ciddi suçlamaların yer aldığı raporda, "UNAIDS'teki liderler, politikalar ve süreçler, UNAIDS'te cinsel taciz, zorbalık ve gücün kötüye kullanılması da dahil olmak üzere taciz iddialarını engellemede ve bunlara müdahale etmede başarısız kaldı." ifadesine yer verildi.

Bağımsız Uzmanlar Heyeti'nin, UNAIDS içinde onlarca çalışanla yaptığı mülakat ve yüzlerce kişiyle gerçekleştirdiği ankete dayanarak hazırlanan raporun girişindeki, "UNAIDS Sekreterliği krizin içinde, çok önemli görevini tehdit eden bir kriz bu." cümlesi dikkati çekti.

Raporda, UNAIDS yöneticilerinin kurumda "cezasızlık kültürünün yaygınlaşmasının engellenmesinde" başarısız oldukları ve iş yerindeki ortamın insan hakları hukuku ve BM değerleri çizgisinden uzaklaştığı vurgulandı.

Heyete konuşan çalışanlar, UNAIDS'te "korku, güven eksikliği ve taciz iddiaları ile gücünü kötüye kullananlara karşı konuşan çalışanlara yönelik misilleme kültürünün" hakim olduğunu aktardı.

UNAIDS eski Başkan Vekili Luiz Loures'e yönelik cinsel saldırı iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Sidibe, bu iddiaların araştırılması için Bağımsız Uzmanlar Heyeti'nin kurulmasına öncülük etmişti.

Açılan soruşturmada Loures tüm iddialardan aklanmasına rağmen, UNAIDS çalışanı Martina Brostrom soruşturmadaki eksiklikleri kamuoyuyla paylaşmış, Sidibe'yi suçlamıştı.

Brostrom, Bağımsız Uzmanlar Heyeti'nin yeni raporunun ardından Sidibe'nin istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Sidibe, 1994'te kurulan UNAIDS'in 2009'dan bu yana başkanlığını yürütüyor.