BM Arakanlı Müslümanların Hindistan'dan sınır dışı edilmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'a yasa dışı yollardan girmekten 2012 yılında tutuklanan ve dün Myanmar'a sınır dışı edilen 7 Arakanlı Müslüman'ın emniyet ve güvenliğinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın 7 Arakanlı Müslüman'ı sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Sözcü Mahecic, "BMMYK, perşembe günü (dün) Hindistan'dan Myanmar'a iade edilen Myanmar uyruklu 7 kişinin emniyet ve güvenliğinden çok büyük endişe duyuyor. BMMYK, bu kişilerin Myanmar'a hangi koşullarda iade edildiğinin açıklığa kavuşturulması hususunda (Hindistan) yetkililerinden açıklama bekliyor." dedi.

Sınır dışı edilen Arakanlı Müslümanların Myanmar'da hangi bölgeye götürüldüğünü bilmediklerini dile getiren Mahecic, bu kişilerin sığınma başvurularında yasal haklarını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle Hindistanlı yetkilileri de eleştirdi.

Mahecic, Hindistan'ın farklı bölgelerinde BMMYK'ye kayıtlı yaklaşık 18 bin Arakanlı Müslüman sığınmacı ve mülteci olduğunu sözlerine ekledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, savunma avukatı Praşant Bhuşan'ın, Myanmar'da zulme uğramaktan endişe eden 7 Arakanlı Müslüman'ın Hindistan'da kalmasına izin verilmesi yönündeki talebini dün kabul etmemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.