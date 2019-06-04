BM: Balkanlar endişe verici düzeyde hava kirliliği ile karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve ülkelerin yönetim kurumlarıyla iş birliği içinde çalışılarak hazırlanan raporda, Arnavutluk, Bosna, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'daki hava kalitesi raporlandı.

AB SEVİYELERİNİN BEŞ KATI

Yılda en az 274 gün boyunca toplanan verilere dayanan raporda, bölgenin modern yenilenebilir enerji kaynaklarına erişiminin yetersiz olduğunu ve Avrupa’daki en yüksek hava kirliliği konsantrasyonlarının bazılarına maruz kaldığı belirtiliyor. Kirliliğin AB seviyelerinin beş katına kadar çıktığı belirtildi.

Bazıları kullanılmayan 15 aktif kömür yakıtlı elektrik santrali, beş Batı Balkan ülkesinde havaya önemli miktarda kükürt dioksit, azot oksit ve toz ya da partikül madde pompalamaktadır.

Ayrıca, bölgede bulunan 7,3 milyon binanın yüzde 88'inde enerjisini verimsiz kullanan merkezi olmayan ısıtma sistemleri kullanılıyor.

Raporda analiz edilen 18 büyük şehirde, hava kirliliğinin önemli sayıda erken ölüme neden olduğu belirtildi. Ortalama olarak, hava kirliliği nedeniyle 10 yıllık bir süre içinde kaybedilen 13 bin kişinin yüzde 20'sinin 65 yaşından önce öldüğü belirtildi.

TOPLAM ÖLÜMLERİN YÜZDE 15-19’UNA NEDEN OLUYOR

Raporda, "Batı Balkan kentlerinde hava kirliliği toplam ölümlerin yüzde 15 ila yüzde 19'una neden oluyor ve yaşam beklentisini 1,1 ila 1,3 yıl arasında azaltıyor." denildi.

Raporda, incelenen Balkan kentlerinde büyük çaptaki kurum ve diğer maddelere veya PM10 partiküllerine maruz kalmaya ilişkin günlük sağlık kısıtlamaların yılda 120 ila 180 gün arasında aşıldığı belirtiliyor. Bu, ulusal ve AB yasalarının izin verdiğinden çok daha yüksektir. AB bu tür günleri yılda sadece 35 ile sınırlar.