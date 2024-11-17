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Dünya

BM Barış Gücü Lübnan'ın güneyinde silahlı saldırıya uğradı

Lübnan'ın güneyinde devriye gezen Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin aracına ateş açıldığı bildirildi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 18:26 - Güncelleme:
BM Barış Gücü Lübnan'ın güneyinde silahlı saldırıya uğradı
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UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırı dün Sur kentine bağlı Bidyas bölgesinde gerçekleşti.

Fransız ve Finlandiyalı barış gücü askerlerinin Bidyas bölgesindeki devriye faaliyeti sırasında "en az biri silahlı" bir grup tarafından durdurulduğu belirtildi.

Aynı devriyeye yaklaşık bir saat sonra başka bir noktada ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, "Devriye Maarakeh köyünü henüz geçmişken, muhtemelen devlet dışı aktörler tarafından arkadan yaklaşık 40 el ateş açıldı." ifadesi kullanıldı.

Devriyenin, güvenli bir şekilde Deyr Kifa'daki UNIFIL üssüne ulaştığı ve olayın ardından Lübnan ordusunun derhal bilgilendirildiği aktarıldı.

Araçlara mermi isabet etmesine karşın barış gücü askerlerinden yaralanan olmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UNIFIL barış gücü askerlerinin kendilerine verilen görevleri korku ya da tehdit olmaksızın yerine getirebilmelerini sağlamak Lübnanlı yetkililerin sorumluluğundadır. UNIFIL bir kez daha Mavi Hat boyunca devam eden çatışmaların tüm aktörlerine, BM barış gücü askerlerini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatır."

BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ BİNT CUBEYL'DE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

UNIFIL, 14 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl bölgesindeki Burc Kaleviyye'de bir mühimmat deposu fark eden barış gücü askerlerine, rotalarına devam ettikleri sırada kimliği belirsiz kişilerce 30 el ateş edildiğini bildirmişti.

Söz konusu saldırıda da ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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