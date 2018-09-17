BM: Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere de olumlu etkisi olur.' dedi.