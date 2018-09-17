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BM: Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere de olumlu etkisi olur.' dedi.

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Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, "Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur. İdlib'de siviller büyük tehlike altında." ifadesini kullandı.

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