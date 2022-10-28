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Dünya

BM: Batı Şeria'da bu yıl 118 Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçlerinin bu yıl içinde 118 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

AA28 Ekim 2022 Cuma 20:13 - Güncelleme:
BM: Batı Şeria'da bu yıl 118 Filistinli öldürüldü
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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında bir konuşma yapan OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, işgal altındaki Filistin topraklarında son durumu değerlendirdi.

Shamdasani, son haftalarda bölgede çatışmalar ve sivillere yönelik şiddette endişe verici bir artış yaşandığını kaydetti.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere ölümcül şiddet kullanmayı sürdürdüğü bilgisini veren Shamdasani, "Bu yıl Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 26'sı çocuk ve 5'i kadın 118 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, bu yıl biri çocuk 3 Filistinlinin ise yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Ateşli silahların sadece can güvenliğine tehdit dahilinde kullanılması gerektiğinin altını çizen Shamdasani, "Tehdit arz etmeyen kişilerin ateşli silah kullanılarak öldürülmesi veya yaralanması hayat hakkının açık ihlalidir." dedi.

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