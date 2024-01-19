BM: Batı Şeria'da şiddet en üst düzeye ulaştı

Lazzarini, sosyal medya hesabından, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya yönelik 7 Ekim'den bu yana artan saldırılarının sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da mülteci kamplarına yönelik yaptığı "operasyonların sayısının, süresinin ve yoğunluğunun" arttığını belirten Lazzarini, saldırıların güneye doğru genişlediğini aktardı.

BM yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:



"Artan yerleşimci şiddetiyle birlikte bu durum güvenlik arayışında olan insanların evlerinden kaçmasına neden oluyor. Geçen yıl 2022'ye göre öldürülen Filistinli sayısı üç katına çıkmıştı, en kötüsünü gördüğümüzü düşünüyorduk.



100 günden fazla sürede öldürülenlerin en az 90'ı çocuk. Can kayıplarını takip etmenin bile zorlaşmasına bakılırsa, şiddetin nasıl yaygınlaştığı anlaşılır."



Lazzarini, İsrail baskınlarının ayrıca su ve elektrik şebekelerine de zarar vererek, bölgedeki "ekonomik sıkıntıları katladığını" vurguladı.

Batı Şeria'da şiddetin en üst düzeye ulaştığını ifade eden Lazzarini, bölgenin "feci bir acı ve ızdırap döngüsü" içerisinde bulunduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

