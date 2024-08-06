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Dünya

BM: Birçok Gazzeli zorlu koşullar karşısında bitkin halde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) incelemeleri sonucu birçok Gazzelinin 'yüksek düzeydeki güvensizlik' nedeniyle hala tahliye edilen bölgelerde kaldığı ve zorlu yaşam koşulları karşısında bitkin düştüğü bildirildi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 20:59 - Güncelleme:
BM: Birçok Gazzeli zorlu koşullar karşısında bitkin halde
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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki durumla ilgili konuşurken OCHA'dan gelen bilgileri aktardı.

Haq, "OCHA, Gazze'de nüfus hareketlerini izleyen ortaklarımız, son tahliye emirlerine rağmen birçok ailenin, Gazze genelindeki yüksek düzeydeki güvensizlik nedeniyle tahliye edilen bölgelerde kalmaya devam ettiğini ve temel hizmetlere erişimlerinin sınırlı olduğunu, bu bölgelerde zorlu yaşam koşullarının yanı sıra birden fazla kez yerlerinden edildikleri için bitkin düştüklerini söylüyor." dedi.

Gazze halkının insani yardım alabilmesi gerektiğini vurgulayan Haq, "Evlerini terk etmeyi seçenler bunu güvenli bir şekilde yapabilmeli ve koşullar izin verdiği anda geri dönmelerine izin verilmelidir." diye konuştu.

Farhan Haq, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) kaynak göstererek, Gazze'deki kitlesel yerinden edilmenin halk sağlığı üzerinde "ciddi bir etkiye sahip olduğunu", aşırı kalabalık ve barınak eksikliğinin yanında suyun temizlenememesi ve hijyen koşullarının "bulaşıcı hastalık tehlikelerini artırdığını" belirtti.

Sözcü Yardımcısı, DSÖ'nün, devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze dışında tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan hasta sayısının artmasının beklendiği konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etti.

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