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Dünya

BM: BMGK'nin kararı, Gazze için çok az şey yapabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, ateşkes olmadan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Gazze için çok az şey yapabileceğini belirtti.

AA24 Aralık 2023 Pazar 18:33 - Güncelleme:
BM: BMGK'nin kararı, Gazze için çok az şey yapabilir
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Touma, BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin New York Times'a açıklamada bulundu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında Touma, "BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu kararın gerçek anlamda ne gibi bir fark yaratacağını yalnızca zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardımların arttırılması gerektiğini vurgulayan Touma, "Ateşkes olmadan BMGK'nin kararı, Gazze'ye çok az şey yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- BMGK'de Gazze'de yardımlar için karar tasarısı

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından 22 Aralık'ta kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

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