BM: Çatışmanın gidişatını değiştirecek muhtemel bir adıma tanık oluyoruz

Yemen'den video konferans bağlantısıyla BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılan Grundberg, sahadaki duruma ilişkin yılın ilk brifingini verdi.

İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat temsilciliğindeki liderlerle bugün "olumlu ve yapıcı" görüşmeler yaptığını belirten Grundberg, geçen haftalarda ise Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin yanı sıra Riyad ve Muskat'ta bölgesel ve uluslararası ortaklarla "verimli görüşmeler" yaptığını aktardı.

Yemen'deki çatışma cephelerinde büyük bir artış veya değişiklik olmadığına işaret eden Grundberg, genel askeri durumun stabil halini koruduğunu ifade etti.

Tarafların genel çerçevede "askeri açıdan kendilerine hakim olmalarından" övgüyle bahseden Grundberg; Marib, Taiz, Ed-Dali, Hudeyde, Lahec'in yanı sıra Suudi Arabistan-Yemen sınır bölgeleri başta olmak üzere ön hatlarda sınırlı bazı askeri faaliyetlere dikkati çekti.

BM Temsilcisi, olumsuz söylemlerin, gerginliği artırıcı siyasi ve ekonomik hamlelerin, askeri faaliyetlerle birleştiğinde basit bir yanlış hesabın, tersine çevrilmesi zor olacak bir şiddet döngüsünü yeniden alevlendirebileceği bir durum oluşturacağı uyarısında da bulundu.

Yemen'deki taraflar arasındaki arabuluculuk çalışmalarına da değinen Grundberg, yaptığı görüşmelerin "bir ateşkes anlaşması sağlanmasına, ekonomik çöküntüyü önlemeye ve çatışmanın siviller üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik önlemlere odaklandığını" söyledi.

"Diplomatik faaliyetler yoğunlaştı"

Suudi Arabistan ve Umman'ın bu konudaki çabalarını takdir ettiğini ifade eden Grundberg, "İçinde bulunduğumuz dönemde, Yemen'deki çatışmayı çözmek için bölgesel ve uluslararası düzeydeki diplomatik faaliyetlerin yoğunlaşmasına tanık olunuyor. 8 yıllık çatışmanın gidişatını değiştirecek muhtemel bir adıma tanık oluyoruz. Devam eden diyaloglar, kaçırılmaması gereken bir fırsatı temsil ediyor." dedi.

Gündemdeki pek çok meselenin, özellikle de egemenlikle ilgili olanların ancak Yemenliler arasında sağlanacak kapsamlı bir diyalog yoluyla kalıcı olarak çözülebileceğini belirten Grundberg, halihazırda yoğun şekilde yürütülen görüşmeler hakkındaki iyimserliğini ifade etti.

Grundberg, ilerlemek için ortak vizyonu içeren bir anlaşmanın yokluğunun, askeri tırmanışın ve topyekun bir çatışmaya dönüşün riskini artırdığını da kaydetti.

Yemenli tarafları, askeri alanda kısmen sağlanan sakinliğin yol açtığı diyalog alanından, yararlanmaya çağıran Grundberg, ayrıca "somut eyleme yönelik adımları içeren ortak bir vizyon oluşturmak için acilen çalışılmasını" istedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2023'ün Yemenliler için daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek sunmasını sağlamak adına bu görüşmelerin geliştirilmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Yemen, zorlu ekonomik ve insani koşullar altında yaklaşık 8 yıldır devam eden çatışmalara tanık oluyor. İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.