BM Daimi Temsilcisi Mansur'dan Filistin için ateşkes çağrısı

Mansur, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesle ilgili görüşmelerin devam ettiğini ancak Filistin olarak müzakerelere doğrudan dahil olmadıklarını söyleyen Mansur, Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD'li yetkililerle istişare içerisinde olduklarını söyledi.

Mansur, ateşkese varılmasının önemine işaret ederek, "Savaşın devam etmesi hayatlar alıyor. Şu ana kadar 43 bin civarında Filistinli sivili kaybettik. Bunların çoğu savunmasız olan çocuk ve kadınlardı. 100 bin kişi yaralandı ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Gazze'de ateşkes hayatları kurtaracak. Yerinden edilenlerin geri dönmelerine izin verecek." dedi.

Bir grup İsrailli generalin Gazze'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yapmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onaylanan tehlikeli planlarını İsrail Meclisi'ndeki bir komiteye sunduğunu belirten Mansur, "Bu planla, Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapmak istiyorlar. Hala orada bulunan 470 bin kişiye 'Buradan gidin yoksa öleceksiniz, gidin yoksa açlıktan öleceksiniz. Gidin yoksa oradaki hastaneleri yok edeceğiz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "Gazze'deki savaş bir yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Birçok girişime rağmen, İsrail'in saldırıları henüz durdurulamadı. Sizce uluslararası toplum neden İsrail'in saldırılarını henüz durduramadı? Bunun ana sebebi nedir?" sorusunu yanıtlayan Mansur, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu organ BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi olan 5 ülke olduğunu, Konsey'in kararlarını uyma yükümlülüğü bulunan ancak buna uymayan İsrail'i koruyan bir ülkenin (ABD) olduğunu belirtti.

Mansur, İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymamasına rağmen herhangi bir yaptırımla karşılaşmamasının, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesindeki esas neden olduğu söyledi.

"BU TOPLANTININ MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYORUZ"

ABD'de başkanlık seçimlerinin gelecek hafta olduğunu hatırlatan Mansur, Gazze'de yaşananlar ve diğer konular açısından bu seçimin sonuçlarının önemli olduğunu kaydetti.

Mansur, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd'in "Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konferans düzenleneceği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu toplantının mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz. Cenevre'deki heyetimizin, İsviçre hükümetiyle birlikte, bu konferansın toplanma tarihlerini ve ayrıntılarını yürüttüğünü biliyorum." diye konuştu.